Сили ППО знищили шахеди на Миколаївщині, фото з відкритих джерел

У ніч на 26 березня над Миколаївської областю було ліквідовано три безпілотника типу «Shahed-131/136».

Про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

Загалом вночі росіяни атакували Україну 12-ма ударними БпЛА. Три з них знищили сили ППО на Миколаївщині. Про наслідки та можливі пошкодження нічого не відомо.

Крім того, вранці 25 березня ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади.

Об 09:00 та 11:00 обстріли з артилерії фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Без постраждалих, зазначили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

Уламки безпілотників впали також в одному з мікрорайонів Миколаєва.