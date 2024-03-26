У ніч на 26 березня над Миколаївської областю було ліквідовано три безпілотника типу «Shahed-131/136».
Про це повідомляють у Миколаївській ОВА.
Загалом вночі росіяни атакували Україну 12-ма ударними БпЛА. Три з них знищили сили ППО на Миколаївщині. Про наслідки та можливі пошкодження нічого не відомо.
Крім того, вранці 25 березня ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади.
Об 09:00 та 11:00 обстріли з артилерії фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Без постраждалих, зазначили в обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, у ніч на 25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.
Уламки безпілотників впали також в одному з мікрорайонів Миколаєва.
У ніч на 26 березня над Миколаївської областю було ліквідовано три безпілотника типу «Shahed-131/136».
Про це повідомляють у Миколаївській ОВА.
Загалом вночі росіяни атакували Україну 12-ма ударними БпЛА. Три з них знищили сили ППО на Миколаївщині. Про наслідки та можливі пошкодження нічого не відомо.
Крім того, вранці 25 березня ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади.
Об 09:00 та 11:00 обстріли з артилерії фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Без постраждалих, зазначили в обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, у ніч на 25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.
Уламки безпілотників впали також в одному з мікрорайонів Миколаєва.