Сили ППО, фото з відкритих джерел

У ніч проти 22 травня підрозділи української протиповітряної оборони знищили 24 ударних дрони, якими РФ атакувала Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається,що дрони запускали з Приморсько-Ахтарська й Курська у РФ та з території тимчасово окупованого Криму.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил. Знищення російських дронів фіксували в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Нагадаємо, що у ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136»