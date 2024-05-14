Над Україною збили крилату ракету, фото з відкритих джерел

У ніч проти 14 травня росіяни атакували Україну 18 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та одною балістичною ракетою «Іскандер-М». Українські воїни знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що балістичну ракету та «шахеди» росіяни випустили з тимчасово окупованого Криму. Усі дрони вдалося знищити в межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Як повідомили у відомстві, відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби російські війська завдали ракетного удару по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.