У ніч на 27 березня росіяни в черговий раз атакували Україну, застосувавши 13 російських дронів.
Про це повідомив Командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук.
Зазначається, ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed із Курської області — РФ.
«Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито — 10 у Харківській, Сумській та Київській областях», — йдеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.
Нагадаємо, що 26 березня ворог знову атакував Миколаївську область.
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У ніч на 27 березня росіяни в черговий раз атакували Україну, застосувавши 13 російських дронів.
Про це повідомив Командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук.
Зазначається, ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed із Курської області — РФ.
«Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито — 10 у Харківській, Сумській та Київській областях», — йдеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.
Нагадаємо, що 26 березня ворог знову атакував Миколаївську область.