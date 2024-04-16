Українські сили протиповітряної оборони збивають ворожі дрони, фото з відкритих джерел

У ніч проти 16 квітня росіяни атакували Україну 9 ударними дронами типу «Shahed-131/136».Протиповітряна оборона Сил оборони знищила всі повітряні цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що російські військові випустили ці дрони із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Усі 9 «шахедів» вдалося знищити зусиллями мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

За інформацією Сил оборони півдня, що в їхній оперативній зоні вдалося відпрацювати по 4 дронах: 2 збили на Херсонщині, 1 — над Миколаївщиною, ще один — над Дніпропетровщиною.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 квітня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник типу «Shahed-131/136».