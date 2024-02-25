Збір підписів за Володимира Путіна. Фото: Известия

З неділі 25 лютого на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочинається «дострокове голосування» у «виборах» президента РФ, які незаконно організовують окупанти.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна — члени «виборчкомів» зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи. З 15 по 17 березня людей зганятимуть на «виборчі дільниці», щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%», — йдеться в повідомленні.

У Запорізькій ОВА нагадали, що результати таких «виборів» не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні процесу на окупованих територіях — кримінальний злочин, за який «світить» покарання до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, щоРФ завозить російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для «пропаганди та агітації за диктатора Путіна» на виборах.