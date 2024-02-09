РФ завозить на окуповані території артистів для агітації за Путіна. Фото: Центр нацспротиву

РФ завозить російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для «пропаганди та агітації за диктатора Путіна» на виборах.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Росіяни звозять посередніх «артистів» зі своєї провінції на тимчасово окуповані території, аби створювати майданчики для пропаганди та в межах агітації у підтримку міжнародного злочинця Володимира Путіна», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на окуповані території доставили пересувні концертні комплекси, які мають стати «трансляторами пропаганди».

Також Росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх президентських виборів.

Нагадаємо, росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.

На окупованих територіях росіяни збирають підписи на підтримку Володимира Путіна на виборах РФ. Та зобовʼязали студентів голосувати на виборах.

Як повідомлялось раніше, напередодні псевдовиборів військкомати на території тимчасово окупованої Луганської області отримали вказівку на пришвидшення постановки на «військовий облік» місцевих мешканців.