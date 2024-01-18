Росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх президентських виборів.

Зокрема, окуповану Херсонщину відвідав колишній американський розвідник та пропагандист Скотт Ріттер, який відомий своєю антиукраїнською позицією, повідомили в Центрі національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях росіяни почали посилювати пропаганду напередодні виборів президента РФ. Зокрема, на ТОТ Херсонщини прибув американський педофіл (офіційно визнаний судом США у 2011 році, — прим.) Скот Ріттер, з задачею дискредитувати Україну та союзників», — йдеться в повідомленні.

Як зазначає ЦНС, пропагандиста під час «гастролей» супроводжуватимуть співробітники ГРУ РФ.

«Водночас окупаційна адміністрація отримала списки «лояльних журналістів», яким вона має надавати супровід й виконувати їх будь-які забаганки. Тобто турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись», — додає Спротив.

Нагадаємо, росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.

Також на окупованих територіях росіяни збирають підписи на підтримку Володимира Путіна на виборах РФ. Та зобовʼязали студентів голосувати на виборах.

Як повідомлялось раніше, напередодні псевдовиборів військкомати на території тимчасово окупованої Луганської області отримали вказівку на пришвидшення постановки на «військовий облік» місцевих мешканців.