Миколаїв, ілюстративне фото: «НикВести»

На Миколаївщині завтра, 15 липня, очікується спекотна погода.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, вдень температура повітря коливатиметься від +40 до +41 градусів.

«Мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура становитиме від +21 до +26 градусів. Вітер східний, 5-10 м/с», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, що 10 липня був побитий рекорд абсолютного максимуму температури повітря за весь період спостереження. В Миколаєві відтепер це значення +40,5°С.

Також 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Як врятуватись від спеки на вулиці?

Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.

Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.

Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.

Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.

Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).

Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.