Київ. Фото: КМДА

У Києві в четвер, 11 липня, було зафіксовано відразу три температурні рекорди – мінімальну, максимальну та середньодобову температуру.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського

У столиці в цей лень максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище за попередній рекордний показник 1885 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму — на 7,2°С.

«Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С», — додали в обсерваторії.

Нагадаємо, що у Миколаєві 10 липня стало рекордно спекотним за всю історію спостереження.

Крім того 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.