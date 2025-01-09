Автівки опинились у воді: у Києві біля залізничного вокзалу прорвало темпломережу

У Києві сталося пошкодження тепломережі, фото: Патрульна поліція Києва

Сьогодні, 9 січня, у Києві сталося пошкодження тепломережі, в результаті чого на проїжджу частину потрапила вода.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА), пошкодження тепломережі сталось близько 16:40.

У зв'язку з проривом труб тепломережі на перехресті вулиць Жилянської — Симона Петлюри, рух транспорту був перекритий понад годину.

«Рух транспорту на розі вул. Жилянської та Симона Петлюри наразі перекритий. У зв'язку з цим затримується рух тролейбусів №№ 12, 14. Бригада «Київтеплоенерго» готується до проведення ремонтних робіт», — йдеться у повідомленні.

Наразі рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри відновлений.

Нагадаємо, зранку 1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждало шість людей, серед них — вагітна жінка.