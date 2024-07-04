Зафіксовані дані від Українського гідрометеорологічного центру

У Миколаєві та деякий інших містах перші два дні липня побили температурні рекорди за весь час спостережень.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температурний рекорд побито у Дніпрі. 2 липня там повітря нагрілося до +38,4°.

А ось 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.

Також 1 липня температурні рекорди побито у Житомирі — +34°, у Хмельницькому +32,8°, Херсоні +35,9°. Крім того, найбільш спекотним днем за всю історію спостережень стало 2 липня у Вінниці — +33,1°, Сумах +35°, Харкові +33,9°, Кропивницькому +35,3°, Сімферополі +35,3°.

В Українському гідрометеорологічному центрі додали, що на метеорологічних станціях зафіксовані перевищення на 1-3°.

Нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

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