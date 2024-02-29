Обстріл Харківської області 14 лютого / Фото Харківська ОВА

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися майже 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та інші.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вночі, о 01:30, у Вовчанську було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила. Раніше, о 19:15, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих», — йдеться в повідомленні.

28 лютого, о 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в селищі міського типу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога.

Також минулої доби росіяни вдень двічі обстріляли Вовчанськ, без постраждалих, пошкоджено два будинки

Пообіді окупанти завдали удару авіабомбами по Купʼянську Загинули дві людини, ще 5 дістали поранення. Зруйновано будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків.

«О 11:10 у с. Григорівка Купʼянського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. О 10:50 обстріляно с. Московка Купʼянського р-ну. Пошкоджено приватний житловий будинок. О 10:13 внаслідок ворожого прильоту в селі Кіндрашівка Купʼянського району горіла господарча споруда. Без постраждалих», — розповів Олег Синєгубов.

Нагадаємо, війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.