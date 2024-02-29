Вчора ворог тричі завдав ударів по Очакову, архівне фото «НикВести»

Війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

— Учора, 28 лютого, о 10:22 та 17:58 ворог обстрілював артилерією акваторію Очаківської громади, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 25 лютого, російські окупанти також атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.

Раніше повідомлялося, що впродовж доби 27 лютого російські війська п'ять разів обстріляли громади Миколаївщини, а в ніч на 28 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий ударний дрон.

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