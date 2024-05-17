Росіяни обстріляли село на Херсонщині, є поранений. Фото: Сергій Нужненко, Радіо Свобода

Зранку 17 травня військові РФ обстріляли Тягинку на Херсонщині, поранений 56-річний чоловік.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Через російський обстріл Тягинки постраждав місцевий житель. Долікарні доставили 56-річного чоловіка, який зранку потрапив під ворожий удар. У потерпілого — вибухова травма. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Як повідомлялося раніше, минулої доби, 16 травня, російська армія здійснила обстріли 15 населених пунктів Херсонської області, двоє людей загинули.