Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку та місто Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними глави ОВА, в результаті обстрілів три людини отримали поранення.
Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.
«Було зафіксовано влучення в об’єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газопровід», — уточнив він.
Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.
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Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку та місто Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними глави ОВА, в результаті обстрілів три людини отримали поранення.
Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.
«Було зафіксовано влучення в об’єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газопровід», — уточнив він.
Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.