Протягом доби, з 25 по 26 травня, російській військові обстріляли 14 населених пунктів у Херсонській області.
Внаслідок обстрілів постраждало 4 цивільних, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Внаслідок обстрілів побиті господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль. Також було влучання в об'єкти критичної та промислової інфраструктури.
Нагадаємо, нещодавно у Херсоні від обстрілів постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Пошкоджені вольєри для тварин. В одному із вольєрів жили мало соціалізовані коти, які злякалися та втекли після обстрілу. Також з пошкоджених вольєрів втекли і деякі собаки.
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Протягом доби, з 25 по 26 травня, російській військові обстріляли 14 населених пунктів у Херсонській області.
Внаслідок обстрілів постраждало 4 цивільних, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Внаслідок обстрілів побиті господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль. Також було влучання в об'єкти критичної та промислової інфраструктури.
Нагадаємо, нещодавно у Херсоні від обстрілів постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Пошкоджені вольєри для тварин. В одному із вольєрів жили мало соціалізовані коти, які злякалися та втекли після обстрілу. Також з пошкоджених вольєрів втекли і деякі собаки.