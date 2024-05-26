Росіяни обстріляли Херсонщину. Фото для ілюстрації

Протягом доби, з 25 по 26 травня, російській військові обстріляли 14 населених пунктів у Херсонській області.

Внаслідок обстрілів постраждало 4 цивільних, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Внаслідок обстрілів побиті господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль. Також було влучання в об'єкти критичної та промислової інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні від обстрілів постраждав притулок для тварин «Чотири лапи». Пошкоджені вольєри для тварин. В одному із вольєрів жили мало соціалізовані коти, які злякалися та втекли після обстрілу. Також з пошкоджених вольєрів втекли і деякі собаки.