Росіяни вдарили по шахті на Донеччині: поранено 6 шахтарів. Фото: Міненерго

На Донеччині внаслідок обстрілу з боку російських військ вранці 16 травня було поранено шість шахтарів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

«Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів», — йдеться у повідомленні.

Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, вдень 15 травня, близько 11:35, Миколаїв зазнав ракетної атаки. Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей — медична допомога надана амбулаторно.