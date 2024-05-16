На Донеччині внаслідок обстрілу з боку російських військ вранці 16 травня було поранено шість шахтарів.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
«Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів», — йдеться у повідомленні.
Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, вдень 15 травня, близько 11:35, Миколаїв зазнав ракетної атаки. Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей — медична допомога надана амбулаторно.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
На Донеччині внаслідок обстрілу з боку російських військ вранці 16 травня було поранено шість шахтарів.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
«Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів», — йдеться у повідомленні.
Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, вдень 15 травня, близько 11:35, Миколаїв зазнав ракетної атаки. Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей — медична допомога надана амбулаторно.