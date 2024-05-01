В ніч на 1 травня російські війська вдарили балістичними ракетами по Одесі.
Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені, повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері.
Зранку на місці розпочав роботу оперативний штаб районної адміністрації.
Нагадаємо, протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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В ніч на 1 травня російські війська вдарили балістичними ракетами по Одесі.
Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені, повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері.
Зранку на місці розпочав роботу оперативний штаб районної адміністрації.
Нагадаємо, протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.