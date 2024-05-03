Наслідки обстрілу росіянами Донецької області 2-3 травня 2024 року / Фото: Вадим Філашкін

Росіяни сьогодні, 3 травня, обстріляли Курахове, Часів Яр та село Нетайлове в Донецькій області. Троє людей загинули, пʼять — поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Зранку окупаційні війська РФ обстріляли Покровський та Бахмутський райони. У Кураховому, яке ворог, ймовірно, обстріляв з використанням РСЗВ «Ураган», загинули двоє цивільних. Також поранено жінку й чоловіка 33 і 48 років.

У Часівому Ярі від атаки FPV-дрона на вулиці загинув 55-річний житель, ще двоє громадян віком 46 й 53 роки зазнали травм.

Крім того, у селі Нетайлове на власному подвір’ї внаслідок артилерійського обстрілу поранено 71-річного пенсіонера.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 травня, росіяни 16 разів обстріляли територію Донеччини, внаслідок чого загинула людина, ще чотири людини дістали поранення.