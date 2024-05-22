Обстріли Херсонщини 21 травня: 8 поранених. Фото: Мост

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини. Вісім людей дістали поранення.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новоберислав, Козацьке, Антонівка, Республіканець, Іванівка, Гаврилівка, Велетенське, Понятівка, Бургунка, Садове, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено шість багатоповерхівок та сім приватних будинків. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, агропідприємство, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію вісім людей дістали поранення, з них — одна дитина.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».