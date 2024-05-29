Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Протягом останньої доби російські війська обстріляли 21 населений пункт в Херсонській області.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Іванівка, Берегове, Білозерка, Янтарне, Дніпровське, Олександрівка, Антонівка, Комишани, Зеленівка, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Монастирське, Зміївка, Золота Балка, Ольгівка, Біляївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено дев’ять приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосппідприємство та заклад культури. Також були побиті гаражне приміщення та сільгосптехніка.

Через російську агресію одна людина загинула.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу по Снігурівці загинули троє людей, ще шестеро постраждали, серед них двоє неповнолітніх.