Наслідки обстрілу РФ Донецької облаcті 24 квітня / Фото: Вадим Філашкін

Вранці російські окупанти масовано обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинула людина, ще пʼятеро дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

«Центральна частина області зранку перебуває під масованими ворожими обстрілами. Достеменно відомо про одного загиблого в Очеретиному. У Красногорівці четверо людей дістали поранення — усі вони доставлені до лікарень. Ще одна людина поранена у Гірнику Курахівської громади», — йдеться в повідомленні.

Також росіяни обстріляли Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади — наслідки цих обстрілів встановлюють.

Нагадаємо, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 22 дитини.