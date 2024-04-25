Наслідки обстрілу РФ Донецької облаcті 24 квітня / Фото: Вадим Філашкін

Російські окупаційні війська протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого поранення дістали чотири людини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

У Марʼїнській громаді одна людина поранена і один будинок пошкоджений у Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Костянтинівка. В Очеретинській громаді поранено людину у Соловйовому. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Гостре і Острівське. У Добропіллі поранені дві людини, пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки та обʼєкти соціальної сфери.

У Лиманській громаді зруйновані три будинки у Зарічному, пошкоджено будинок у Торському. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені девʼять приватних будинків, дві багатоповерхівки і нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено чотири будинки і нежитлова споруда.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 22 дитини.

У четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки та опору лінії електропередачі.