Бійці 73-го морського центру ССО знищили російську самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» на окупованому півдні.
Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.
Зазначається, що оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили 152-мм корпусну самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» противника.
Координати ворожої цілі оперативно передали ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.
«Гармата противника встигла зробити лише кілька пострілів. Після її вщент знищив вогонь HIMARS», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.
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Бійці 73-го морського центру ССО знищили російську самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» на окупованому півдні.
Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.
Зазначається, що оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили 152-мм корпусну самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» противника.
Координати ворожої цілі оперативно передали ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.
«Гармата противника встигла зробити лише кілька пострілів. Після її вщент знищив вогонь HIMARS», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.