Mazda в’їхала в огорожу. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини

Ввечері 25 березня автомобіль Mazda наїхав на металеву огорожу на перехресті вулиць Нікольська та Велика Морська у Миколаєві. Алкотестер показав, що водійка була напідпитку.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції Миколаївської області.

Зазначається, що спілкуючись з водійкою, інспектори помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, на що остання погодилась. Результат тесту становив 1,84 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму.

Mazda в’їхала в огорожу. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини

Інспектори склали на громадянку протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння), та статті 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, 25 березня о 23:34 на автодорозі С151004 водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.