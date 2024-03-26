ДТП на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У понеділок, 25 березня о 23:34, на автодорозі С151004 водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент стався біля села Крутоярка Єланецької територіальної громади Вознесенського району.

Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували тіло загиблого пасажира — чоловіка 1991 року народження та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у селі Богданівка Вознесенського району Миколаївщини нетверезий 57-річний водій Hyndai Tucson збив 15-річну дівчину. Йому повідомили про підозру.

В місцевій групі у Facebook повідомили, що винуватцем аварії є депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, обраний у жовтні 2020 року.