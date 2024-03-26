У понеділок, 25 березня о 23:34, на автодорозі С151004 водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент стався біля села Крутоярка Єланецької територіальної громади Вознесенського району.
Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували тіло загиблого пасажира — чоловіка 1991 року народження та передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у селі Богданівка Вознесенського району Миколаївщини нетверезий 57-річний водій Hyndai Tucson збив 15-річну дівчину. Йому повідомили про підозру.
В місцевій групі у Facebook повідомили, що винуватцем аварії є депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, обраний у жовтні 2020 року.
У понеділок, 25 березня о 23:34, на автодорозі С151004 водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент стався біля села Крутоярка Єланецької територіальної громади Вознесенського району.
Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували тіло загиблого пасажира — чоловіка 1991 року народження та передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у селі Богданівка Вознесенського району Миколаївщини нетверезий 57-річний водій Hyndai Tucson збив 15-річну дівчину. Йому повідомили про підозру.
В місцевій групі у Facebook повідомили, що винуватцем аварії є депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, обраний у жовтні 2020 року.