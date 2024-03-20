П'яний водій на Миколаївщині збив 15-річну дівчину / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У селі Богданівка Вознесенського району Миколаївщини нетверезий 57-річний водій Hyndai Tucson збив 15-річну дівчину. Йому повідомили про підозру.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили у поліції Миколаївської області.

Правоохоронці завершили досудове розслідування аварії, яка сталася 9 грудня минулого року, за участі депутата сільради.

За даними слідства, внаслідок ДТП неповнолітня отримала множинні тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, справу передали до суду. Чоловіку оголосили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілій середньої тяжкості тілесне ушкодження (частина 1 статті 286-1 КК України).

П'яний водій на Миколаївщині збив 15-річну дівчину / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, увечері, 19 березня на околиці Снігурівки Баштанського району Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла.