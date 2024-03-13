Застосунок TikTok, Фото: pixabay.com

Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, який може заборонити використання китайського застосунку TikTok на території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

Законодавчу ініціативу підтримали 352 конгресмени. Проти законопроєкту виступили 65 членів палати, зокрема 15 республіканців та 50 демократів.

«Ухвалення законопроєкту через контрольовану Республіканською партією палату представників відбулося після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони», – повідомляє CNN.

Перш ніж законопроєкт набуде чинності, його має підтримати Сенат та підписати президент США. Джо Байден вже заявив про готовність підписати законопроєкт щодо обмеження роботи соцмережі, проте досі не відомо, чи підтримають ініціативу у Сенаті.

Законопроєкт передбачає заборону розміщення застосунку TikTok у магазинах додатків у США в разі, якщо платформа соціальних мереж, що використовується 170 мільйонами американців, не відокремиться від китайської материнської компанії ByteDance.

Законодавці, які підтримали законопроєкт, стверджують, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може використовувати свої закони про розвідку проти ByteDance, змушуючи її передавати дані американських користувачів додатку.

Нагадаємо, Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти китайської соцмережі TikTok відповідно до закону про цифрові послуги і хоче перевірити, чи достатньо соцмережа робить для захисту дітей.

Нагадаємо, відділ фінського парламенту з питань інформаційних технологій заборонив використання додатка TikTok на парламентських пристроях із міркувань безпеки.

Минулого року французький уряд заборонив встановлювати та користуватися мобільними додатками китайської соціальної мережі TikTok та американської відеоплатформи Netflix на своїх робочих телефонах близько 2,5 мільйонам державних службовців.

Також у Чехії державні органи та підприємства, а також деякі приватні компанії заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok на робочих компʼютерах і телефонах з міркувань безпеки. Це стосується й особистих пристроїв, якщо вони використовуються для роботи.

А у Швеції заборонили використовувати додаток військовим.