Рятувальник гасить пожежу, фото з відкритих джерел

У неділю, 9 червня, о 23:36 у Первомайську під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 2108.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, двоє чоловіків, які перебували в автомобілі в момент займання, вирішили самотужки загасити вогонь, в результаті чого отримали термічні опіки верхніх та нижніх кінцівок 1-2 ступеню.

Обох постраждалих з місця госпіталізували до лікарні.

Пожежу загасили вогнеборці 23 державної пожежно-рятувальної частини на незначній площі.

Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з 7 по 8 червня сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.