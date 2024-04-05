Миколаївські вогнеборці за добу, з 4 на 5 квітня, ліквідували пʼять пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, приватний будинок, квартира та автомобіль.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Вогнеборці загасили пожежі господарчих споруд на вулиці 9 Лінія у Миколаєві та по провулку Артезіанському у селищі Криве Озеро Первомайського району площами 20 та 15 квадратних метрів.
На вулиці Приміській у Миколаєві горіло побутове приміщення цокольного поверху двоповерхового приватного житлового будинку. Займання ліквідували площею 50 квадратних метрів.
Також, вночі на вулиці Водопроводній загорілась двокімнатна квартира в одноповерховому житловому комплексі. Вогнеборці загасили пожежу площею 40 квадратних метрів.
Пожежу автомобіля ZAZ-DAEWOO LANOS на вулиці Набережній у Южноукраїнську ліквідували на мінімальній площі.
Нагадаємо, у Миколаєві 2 квітня спалахнув вогонь у квартирі житлової дев'ятиповерхівки. Від ДСНС на місці працювали понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.
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Миколаївські вогнеборці за добу, з 4 на 5 квітня, ліквідували пʼять пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, приватний будинок, квартира та автомобіль.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Вогнеборці загасили пожежі господарчих споруд на вулиці 9 Лінія у Миколаєві та по провулку Артезіанському у селищі Криве Озеро Первомайського району площами 20 та 15 квадратних метрів.
На вулиці Приміській у Миколаєві горіло побутове приміщення цокольного поверху двоповерхового приватного житлового будинку. Займання ліквідували площею 50 квадратних метрів.
Також, вночі на вулиці Водопроводній загорілась двокімнатна квартира в одноповерховому житловому комплексі. Вогнеборці загасили пожежу площею 40 квадратних метрів.
Пожежу автомобіля ZAZ-DAEWOO LANOS на вулиці Набережній у Южноукраїнську ліквідували на мінімальній площі.
Нагадаємо, у Миколаєві 2 квітня спалахнув вогонь у квартирі житлової дев'ятиповерхівки. Від ДСНС на місці працювали понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.