П'ять пожеж ліквідували вогнеборці за добу в Миколаєві та області / Фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські вогнеборці за добу, з 4 на 5 квітня, ліквідували пʼять пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, приватний будинок, квартира та автомобіль.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Вогнеборці загасили пожежі господарчих споруд на вулиці 9 Лінія у Миколаєві та по провулку Артезіанському у селищі Криве Озеро Первомайського району площами 20 та 15 квадратних метрів.

На вулиці Приміській у Миколаєві горіло побутове приміщення цокольного поверху двоповерхового приватного житлового будинку. Займання ліквідували площею 50 квадратних метрів.

Також, вночі на вулиці Водопроводній загорілась двокімнатна квартира в одноповерховому житловому комплексі. Вогнеборці загасили пожежу площею 40 квадратних метрів.

Пожежу автомобіля ZAZ-DAEWOO LANOS на вулиці Набережній у Южноукраїнську ліквідували на мінімальній площі.

П'ять пожеж ліквідували вогнеборці за добу в Миколаєві та області / Фото: ДСНС Миколаївщини

П'ять пожеж ліквідували вогнеборці за добу в Миколаєві та області / Фото: ДСНС Миколаївщини

П'ять пожеж ліквідували вогнеборці за добу в Миколаєві та області / Фото: ДСНС Миколаївщини

П'ять пожеж ліквідували вогнеборці за добу в Миколаєві та області / Фото: ДСНС Миколаївщини

П'ять пожеж ліквідували вогнеборці за добу в Миколаєві та області / Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Миколаєві 2 квітня спалахнув вогонь у квартирі житлової дев'ятиповерхівки. Від ДСНС на місці працювали понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.