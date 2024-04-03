Пожежа у житлового будинку у центрі Миколаєва, 25 грудня, 2023 року. Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У Миколаєві спалахнув вогонь у квартирі житлової дев'ятиповерхівки.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент стався 2 квітня у квартирі на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Нагорній.

«Вогнеборці оперативно приборкали пожежу на незначній площі та не допустили збільшення її масштабів. Попередня причина займання — коротке замикання електромережі», — йдеться у повідомленні.

На місце направлено відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Від ДСНС на місці працювали понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.

Нагадаємо, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, на Миколаївщині виникло пʼять пожеж.