У Миколаєві спалахнув вогонь у квартирі житлової дев'ятиповерхівки.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент стався 2 квітня у квартирі на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Нагорній.
«Вогнеборці оперативно приборкали пожежу на незначній площі та не допустили збільшення її масштабів. Попередня причина займання — коротке замикання електромережі», — йдеться у повідомленні.
На місце направлено відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Від ДСНС на місці працювали понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, на Миколаївщині виникло пʼять пожеж.
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У Миколаєві спалахнув вогонь у квартирі житлової дев'ятиповерхівки.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент стався 2 квітня у квартирі на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Нагорній.
«Вогнеборці оперативно приборкали пожежу на незначній площі та не допустили збільшення її масштабів. Попередня причина займання — коротке замикання електромережі», — йдеться у повідомленні.
На місце направлено відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Від ДСНС на місці працювали понад 10 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, на Миколаївщині виникло пʼять пожеж.