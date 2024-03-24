Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі, Ілюстративне фото: УНІАН

Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні.

Про це повідомляє Міноборони Польщі.

За даними польських військових, об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд.

«24 березня о 4.23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальнею авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України», – йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників.

«Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору», — заявили у командуванні.

Нагадаємо, протягом 23 березня російські війська завдали чотири ракетних ударів по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.

Також зазначається, що вночі, 24 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили три російських БпЛА типу «Shahed-136/131» у Миколаївській області.