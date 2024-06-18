Максим Соколюк

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Державної міграційної служби у причетності до заволодіння понад 88 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служби Національного антикорупційного бюро.

За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, йдеться про Максима Соколюка, який очолював службу з 2015 по 2021 рік.

Зазначається, що ексголові Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні бюджетними. Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 5 статті 191 КК України.

Раніше у цій справі повідомили про підозру заступнику голови ДМС, начальник одного з управлінь служби та бізнесмену. Слідство встановило, що у 2015 році міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби. Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

«Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт», — йдеться у повідомленні.

В результаті реалізації схеми, бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради, чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйонів гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.