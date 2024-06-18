Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Державної міграційної служби у причетності до заволодіння понад 88 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служби Національного антикорупційного бюро.
За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, йдеться про Максима Соколюка, який очолював службу з 2015 по 2021 рік.
Зазначається, що ексголові Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні бюджетними. Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 5 статті 191 КК України.
Раніше у цій справі повідомили про підозру заступнику голови ДМС, начальник одного з управлінь служби та бізнесмену. Слідство встановило, що у 2015 році міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби. Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
«Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт», — йдеться у повідомленні.
В результаті реалізації схеми, бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради, чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйонів гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.
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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Державної міграційної служби у причетності до заволодіння понад 88 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служби Національного антикорупційного бюро.
За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, йдеться про Максима Соколюка, який очолював службу з 2015 по 2021 рік.
Зазначається, що ексголові Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні бюджетними. Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 5 статті 191 КК України.
Раніше у цій справі повідомили про підозру заступнику голови ДМС, начальник одного з управлінь служби та бізнесмену. Слідство встановило, що у 2015 році міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби. Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
«Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт», — йдеться у повідомленні.
В результаті реалізації схеми, бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради, чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйонів гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.