Карпець Віра Ярославівна. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Миколаєві правоохоронці розшукують 15-річну Карпець Віра Ярославівна.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Як відомо, дівчина 22 березня пішла із дому по вулиці Фалеєвська та дотепер не повернулась, місце її знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, зібране у хвіст.

Зазначається, що дівчина була одягнена у темно-сині джинси, куртку яскраво-зеленого кольору (на спині значок фірми «Nike»), кросівки малинового кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: місто Миколаїв, вулиці 2-Екіпажна, 59, або за телефонами 063 844 5558, 102.

Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.

Раніше повідомлялося, що 25 січня поліція повернула додому 16-річну дівчину, яка пішла до свого хлопця в інший район міста.

До того ж, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.