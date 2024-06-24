Лідери Росії і КНДР Володимир Путін і Кім Чен Ин, фото: DW

За останні півроку Північна Корея могла передати Росії близько 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані американської організації із глобальної безпеки C4ADS 22 червня.

Як пише WP, звіт охоплює період з серпня 2023 року по січень 2024 року. Протягом цього часу з Росії до Північної Кореї прибуло понад 74 тисячі метричних тонн вибухівки. Вантажі були розподілені з двох портів на Далекому Сході Росії вздовж західних кордонів країни поблизу України. Зафіксовану вагу вантажів прирівняли до приблизно 1,6 мільйона артилерійських снарядів того типу, який Росія використовує у війні проти України.

За даними C4ADS, місця, куди доставлялися вантажі, свідчать про наявність боєприпасів, хоча в документації їх класифікували як вибухівку. В інформації не згадується про походження цих поставок, однак The Post і C4ADS знайшли докази переміщення російських кораблів між Північною Кореєю і Росією протягом того самого періоду.

Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI), який використовує супутникові знімки для моніторингу переміщень між Північною Кореєю та Росією, також виявив аналогічні закономірності у цей період. Аналітичний центр зафіксував 27 вантажів між портом Раджин в Північній Кореї і двома російськими портами приблизно в той самий період.

За інформацією WP, в Росії зменшуються запаси боєприпасів, тому країна розраховує на своїх декількох союзників. Тим часом ізольована Північна Корея активно «шукає способи заробити гроші».

Нагадаємо, Британський центр вивчення збройних конфліктів знайшов у ракеті північно-корейського виробництва, випущеній росіянами по Україні, 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва.