Північна Корея скинула на Південну понад 250 повітряних куль зі сміттям. Фото: Reuters

Північна Корея скинула на Південну щонайменше 260 повітряних куль зі сміттям, що змусило владу рекомендувати громадянам не виходити без потреби з дому.

Військові Південної Кореї також застерегли громадськість не торкатися білих повітряних кульок і прикріплених до них пластикових пакетів, оскільки вони містять «брудні відходи та сміття», пише ВВС.

Повітряні кулі були знайдені у восьми з дев'яти провінцій Південної Кореї і зараз проходять аналіз.

Північна та Південна Корея використовували повітряні кулі у своїх пропагандистських кампаніях з часів Корейської війни в 1950-х роках.

Збройні сили Південної Кореї раніше заявили, що перевіряють, чи були в повітряних кулях північнокорейські пропагандистські листівки.

Нещодавній інцидент стався через кілька днів після того, як Північна Корея заявила, що помститься за «часте розкидання листівок та іншого сміття» в прикордонних районах активістами з Південної Кореї.

— Купи макулатури та бруду незабаром будуть розкидані над прикордонними районами та всередині Південної Кореї, і вона безпосередньо відчує, скільки зусиль потрібно для їх видалення, — заявив віце-міністр оборони Північної Кореї Кім Кан Ір.

До цього, на додаток до антипхеньянської пропаганди, активісти в Південній Кореї запустили повітряні кулі, які містять, серед іншого, готівку, заборонений у сусідів медіа-контент (USB-накопичувачі з корейською поп-музикою та кліпами) і навіть Choco Pies, заборонений у Північній.

Пізно у вівторок жителі столиці Південної КСеула та прикордонного регіону отримали текстові повідомлення від влади своїх провінцій із проханням «утриматися від активного відпочинку». Їх також попросили подати заяву на найближчу військову базу чи поліцейську дільницю, якщо вони помітять «невстановлений предмет».

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно сумки, прикріплені ниткою до білих напівпрозорих повітряних кульок, зокрема, з туалетним папером, темним ґрунтом і батарейками.

Північна Корея скинула на Південну понад 250 повітряних куль зі сміттям. Фото: Армія Південної Кореї

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило, що «деякі з повітряних куль, що впали, несли щось схоже на фекалії, судячи з кольору та запаху».

Збройні сили Південної Кореї засудили цей акт як «явне порушення міжнародного права».

«Це серйозно загрожує безпеці нашого народу. Північна Корея несе повну відповідальність за те, що відбувається через повітряні кулі, і ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити цю нелюдську та грубу дію», — заявили військові.

Раніше стало відомо, що Північна Корея відмила 147,5 мільйона доларів через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки з біржі криптовалют торік.