Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото: Pexels

Сьогодні, 8 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 14:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Військовий;

пров. Новобудівний;

вул. Молодіжна;

вул. Христо Ботєва;

вул. Новобудівна (Тернівка).

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Кар'єрний;

вул. Привільна;

вул. Лютнева;

вул. Пушкінська;

вул. Фалєєвська;

вул. Шевченка;

вул. Адмірала Макарова;

вул. Л. Українки;

вул. Б. Хмельницького (Тернівка);

вул. Польова.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».