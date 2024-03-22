РФ вдарила по ДніпроГЕС у Запоріжжі, фото з відкритих джерел

Під час атаки 22 березня на Дніпровську ГЕС у Запоріжжі було два прямі влучання у ГЕС-1 та ГЕС-2.

Про це заявив директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, є влучання в одну із опор ГЕС-2, розбиті підкранові балки.

Він додав, що «Укргідроенерго» наразі вживає всі заходи, щоб підіймати затвори.

«Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – приміт.) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати», – сказав Ігор Сирота.

Раніше повідомлялося, що під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Також вранці 22 березня російська ракета влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.