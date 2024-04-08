Під час пожеж на Миколаївщині загинули двоє людей / Фото: ДСНС Миколаївської області

За добу, з 7 на 8 квітня, на Миколаївщини виникло пʼять пожеж. Горіли автомобіль, житловий будинок, господарча споруда, сміття в пластиковому контейнері та в будівлі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що в двох епізодах вогнеборці на місцях пожеж виявили тіла загиблих людей. Перший випадок стався у Новій Одесі, де зайнявся житловий будинок, загинула жінка 1946 року народження.

У другому — у селі Чорноморка Миколаївського районну горіла господарча споруда, на місці виявили тіло чоловіка 1985 року народження. В обох епізодах причини загорянь встановлюються.

Загалом від ДСНС до гасіння залучались понад 20 вогнеборців та 6 спецавтомобілів.

Нагадаємо, миколаївські вогнеборці, з 6 на 7 квітня, ліквідували сім пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, суха трава та очерет.