Під завалами в Одесі можуть перебувати ще 4 людини. Фото: ДСНС Одещини

Під завалами будинку в Одесі, пошкодженого внаслідок влучання російського дрона, можуть перебувати ще 4 людини.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Разом з тим до рятувальників звернулися 3 людини, що були в переліках ймовірних осіб, що знаходяться під завалами.

«Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі. За інформацією, під завалами можуть бути ще 4 людини», — йдеться в повідомленні.

Атака по Одесі 2 березня

В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик. Згодом кількість жертв станом на 18:00 становив 7 осіб, серед яких двоє дітей. Одній дитині було 3 місяці.

В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.

У неділю, 3 березня, під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіла ще двох жертв — жінки з немовлям.