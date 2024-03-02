Удар по будинку в Одесі, фото: ДСНС

В Одесі через російський ударний дрон, який влучив у девʼятиповерхівку, загинули двоє людей. Є поранені цивільні.

Наслідки атаки показали голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram та рятувальники ДСНС.

В ОВА повідомили, що кількість загиблих зросла до двох під ранок. Пізніше рятувальникам з-під завалів вдалося дістати чоловіка.

У момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі, він у свідомості, нині його оглядають медики.

Розбір завалів після атаки по Одесі, фото: ДСНС Розбір завалів після атаки по Одесі, фото: ДСНС Розбір завалів після атаки по Одесі, фото: ДСНС

За даними ДСНС, окрім загиблих, попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати.

Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді.