В Одесі та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«У звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур», — написав він.

Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих і вісьмох поранених. Серед загиблих — трирічний хлопчик.

Пошукова операція триває. Під завалами можуть перебувати до 12 людей.

Як відомо, в Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.