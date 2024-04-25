Людина у в'язниці. Фото: «НикВести».

Суд виніс вирок двом російським агентам з Херсону, які коригували російські ракети на місцеву лікарню.

Про це повідомляє СБУ.

За даними служби, на початку 2023 року саме за наведенням подружжя окупанти обстріляли лікарню у Хесоні. Вже у січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників.

Засудженими виявилися чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі. Представник ФСБ звернув увагу на подружжя в одному з російських телеграм-каналів та запропонував співпрацю. Після їх згоди російська спецслужба доручила мешканцям Херсона збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.

Агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів. Для передачі розвідданих херсонці використовували месенджер і за це отримували гроші на банківські картки.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану). Обидва зловмисника отримали 15 років тюрми.

Нагадаємо, як у Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який підозрюються у шпигуванні за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.