Поліція викрила шахрайській call-центр / Ілюстративне фото

Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, який обманним шляхом отримав 5,5 мільйонів гривень від громадян Чехії.

Про це повідомили у Національній поліції України.

«Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії», — йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, аферисти користувалися віртуальною телефонією з підміною номера і телефонували жителям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу.

«В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки», — уточнюється в повідомленні.

У Нацполіції зазначають, що в кількох випадках шахраї переконали громадян Чехії зняти готівку і передати підставному курʼєру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

«Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень», — зазначається в повідомленні.

У поліції звертають увагу на те, що оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної злочинної організації правоохоронцям допомогла угода про створення спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), укладена між українськими та чеськими правоохоронцями та реалізована під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, це вже другий випадок успішного розслідування протиправної діяльності call-центрів у межах угоди про створення JIT із чеськими правоохоронцями.

Нагадаємо, у грудні минулого року, кіберфахівці СБУ та співробітники Національної поліції провели спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 кол-центрів, які викрадали персональні дані і заощадження українців та іноземних громадян.