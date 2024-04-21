Сьогодні, 21 квітня, у Одеській області поліція затримала підозрюваних у нападі на поліцейських. Підозрюваним загрожує довічне покарання за скоєне.
Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.
«Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників», – повідомив Іван Вигівський.
Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.
«За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницькій області пострілом з пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.
Пізніше правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси.
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Сьогодні, 21 квітня, у Одеській області поліція затримала підозрюваних у нападі на поліцейських. Підозрюваним загрожує довічне покарання за скоєне.
Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.
«Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників», – повідомив Іван Вигівський.
Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.
«За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницькій області пострілом з пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.
Пізніше правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси.