Польща розглядає повне закриття кордону з Білоруссю, фото: Getty Images

На польсько-білоруському кордоні посилюється напруга через мігрантів, тому Польща розглядає можливість закриття всіх пунктів пропуску для попередження подальшого напливу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Tvn24.

Польський міністр зауважив, що у Фінляндії, наприклад, «закрили прикордонні переходи з Росією і нишпорення закінчилося». Він також наголосив, що ситуація на східному кордоні Польщі «наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб».

«Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад», – додав він.

За його словами, що особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах. Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.

Радослав Сікорський зазначив, що «ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми».

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня через російську комбіновану повітряну атаку по території України Польща разом із країнами-союзниками підняла у повітря військові літаки.