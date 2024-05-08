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Польща підіймала у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Літаки піднімали в небо рано вранці 8 травня. Командування попередило, що люди можуть чути шум, зокрема у південно-східній частині країни, що пов’язано зі зльотом винищувачів Польщі і союзників.

«Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 травня російська армія атакувала українську енергетику.