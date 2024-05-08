Росія атакувала енергооб’єкти у шести областях України. . Фото: Суспільне Кропивницький

У ніч проти 8 травня російська армія атакувала українську енергетику.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Зазначається, що ворог обстріляв об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

В «Укренерго» заявили про пошкодження на об’єктах генерації. Зокрема, пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.

Наслідки ще уточнюються. Проте, енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Очільник Кіровоградської ОВА повідомив, що внаслідок атаки на область в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Також постраждала 8-річна дитина.Попередньо, руйнувань зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Нагадаємо, російські війська вчора, 7 травня, обстріляли з артилерії Очаківську громаду.