Поляки заблокували рух для вантажівок на пункті пропуску. Фото: Wojtek Jargilo

У понеділок, 29 квітня на польсько-українському кордоні у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне» відновився рух вантажівок.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що польські фермери припинили блокування вантажівок, тому тепер оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Однак, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу можуть перевозити по території Польщі лише транзитом.

Нагадаємо, вранці, 24 березня, російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні. Уночі 24 березня Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 18 ракет та 25 «Шахедів», запущених росіянами.